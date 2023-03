„Das neue Feature der Multiprogrammierung bietet Alcar seinen Kunden ab sofort an, was vielen Werkstätten und vor allem auch dem Reifenfachhandel eine gute Chance bietet, die Werkstattabläufe noch effizienter zu gestalten. Bis dato musste jeder Sensor einzeln mit einem Handgerät programmiert werden. Das ist zeitintensiv und kann speziell während der Hochsaison fehleranfällig sein“, erklärt Sven Müller, Sales Director RDKS bei Alcar. Das gehört nun der Vergangenheit an. Dazu wird einfach das RDKS-Gerät direkt an der Verpackung mit vier Stück Alcar-Sensoren Universal platziert. Nach der Fahrzeugselektion wird der Menüpunkt „Multiprogrammierung“ ausgewählt und bestätigt. Im Anschluss erfolgen die simultane Programmierung und abschließende Überprüfung der vier Sensoren. Das Alcar-Gerät TECH600 erstellt in weiterer Folge einen abschließenden Prüfbericht über den Status der vier Sensoren.

Die Multiprogrammierung stellt Alcar kostenlos zur Verfügung. Unterstützt wird das neue Feature von allen Alcar-Sensoren Universal, die nach dem Juli 2021 produziert werden. Für alle Alcar-Sensoren Plug&Drive wird die neue Funktion ab Februar 2022 verfügbar sein.