Der Neubau bietet insgesamt 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche auf zwei Stockwerken, in den kommenden zwei Jahren soll im neuen Werk die Produktion CO2-Neutralität erreichen. In Nördlingen wird Varta vor allem kleine Lithium-Ionen-Zellen, die in der Unterhaltungselektronik zum Einsatz kommen, produzieren.

Generell ist das Technologieunternehmen mit der Lithium-Ionen-Technologie stark im Automobilbereich engagiert. Für diesen hat das Unternehmen erst kürzlich mit der V4 Drive eine ultra-hochleistungsfähige Zelle vorgestellt. Das Interesse an dieser Lithium-Ionen-Rundzelle im Format 21700 ist aktuell groß: So kann die Zelle in nur sechs Minuten vollständig geladen werden. Die Produktion dieser Zelle soll noch in diesem Jahr auf einer Pilotlinie in Ellwangen starten.