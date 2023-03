Die hohe Komplexität der elektrischen und elektronischen Systeme und ihrer Architektur nimmt künftig jedoch weiter zu, muss gleichzeitig aber beherrschbar bleiben. Nur so ist es in Zukunft möglich, dass Fahrzeugfunktionen über den gesamten Lebenszyklus eines Autos hinweg – immerhin bis zu 20 Jahre – jederzeit aktualisierbar und damit sicher bleiben. Ein Regelwerk für die reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen elektronischen Komponenten und Systeme im Auto würde daher mehr denn je gebraucht, geht aus einer Aussendung des Unternehmens Bosch hervor. Ziel des Projekts "SofDCar" sei es, dass künftig alle Software-Updates und -Upgrades Regeln und Prozessen folgen, durch die sie kontrollierbar seien und dem Einsatz einer konsequenten Methodik für funktionale und IT-Sicherheit unterlegen würden. Das stelle laut Bosch sicher, dass sich einzelne Programme nicht gegenseitig stören und im System fehlerfrei arbeiten.

"Das Projekt 'SofDCar' hat die Aufgabe übernommen, den IT-Dschungel im Auto zu kartographieren", so Westendorf. "Unser Ziel ist es, die Prozesse für die Erstellung und Wartung von Software für die Fahrzeugdomäne über moderne, firmenübergreifende Entwicklungstoolketten und DevOps-Methoden grundlegend zu ordnen." Das ermögliche komplexere Funktionen und Sicherheitsmethoden, die zum Beispiel auch für das automatisierte Fahren erforderlich seien. Ein neuer Digitaler Zwilling für die Fahrzeugarchitektur der Zukunft sei die Entwicklung eines erweiterten "Digitalen Zwillings", also eines virtuellen Abbilds der Entwicklungs- und Laufzeitdaten eines Fahrzeugs. Dieser Zwilling würde künftig die im Fahrzeug und in der Cloud verteilten Daten – von der Herstellung eines Fahrzeugs bis zu seiner Verschrottung erfassen, schreibt Bosch.

Damit gehe dieser deutlich über das bisher unter dem Begriff "Digitaler Zwilling" gefasste Bild hinaus, da er erstmals den gesamten Lebenszyklus eines modernen Fahrzeugs umfasse und auch die Domänen Cloud, Apps, Backend- sowie Entwicklungssysteme einschließe. Das Projekt stelle damit sicher, dass sich der Informationsfluss von Fahrzeugdaten und Softwareversionen wie ein roter Faden durch alle Datenbanken und Server ziehe. Aktualisierungen der Software und neue digitale Funktionen und Dienste ließen sich somit zu jeder Zeit einfacher und vor allem schneller umsetzen. "Der digitale Zwilling ist der IT-optimierte Partner des Autos und erweitert es dadurch zu einem modernen elektronischen Gerät in der Cloud", sagt Westendorf.