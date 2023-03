„Für Honda ist der neue Standort wichtig, um unseren Kundeninnen und Kunden in Wien weiteren gut erreichbaren Händlerbetrieb anbieten zu kommen. Unsere neuesten Modelle, der Honda e, der Honda e:HEV und der kommende brandneue Honda HR-V e:HEV, eignen sich perfekt für das urbane Umfeld und sind wichtige Schritte in unserer Zielsetzung, alle Honda-Volumenmodelle in Europa bis 2022 mit einem elektrifizierten Antrieb auszustatten“, ergänzt Dagmar Zimmer, Country Head Honda Austria.