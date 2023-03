Der bisherige Importeur, die Firma Kössler-Hammerschmied aus Trumau, bleibt in Kooperation mit Morgan Austria offizieller Morgan-Servicepartner.

Die Car Collection GmbH hat das ehemalige „Hödlmayr Classic Car Center“ und nunmehrige „Car Collection Center“ mit 1. Juli dieses Jahres übernommen. Die in Schwertberg ansässige Morgan-Vertretung will nun als Brücke zwischen dem historischen Automobil und der Moderne fungieren und eine kompetente Anlaufstelle für die rund 500 aktuell in Österreich zugelassenen Morgan-Fahrzeuge aller Generationen bilden.