Preiss hat seit seinem Einstieg bei Ernst & Young beim Aufbau des globalen Branchen-Fokus geholfen. Der neue Leiter des Bereichs Industrie & Automotive bringt profunde Kenntnis des heimischen Marktes mit internationaler Führungserfahrung innerhalb der globalen EY-Organisation mit. Vor seinem Eintritt bei EY war er unter anderem Vertriebsdirektor und Beratungsleiter bei IBM in Österreich.

"Österreich ist ein starkes Industrieland und Vorreiter, was zum Beispiel Klimaneutralität und Nachhaltigkeit betrifft. Auch andere Länder können viel von uns lernen", so Preiss. "Ich sehe es als meine Verantwortung, diese starke Industrieexpertise hier bei EY Österreich aber auch am Wirtschaftsstandort Österreich international zu repräsentieren."