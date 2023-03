Der Lackiermeister ist für alle Aufgaben rund um technische Trainings für die Lackmarken Sikkens und Lesonal zuständig. Er kann dafür auf 14 Jahre Erfahrung als Lackiertechniker mit Spezialisierung auf Kfz zurückgreifen.

„Mein Tätigkeit als Schulungsleiter ist die perfekte Kombination aus Theorie und Praxis. Ich freue mich darauf, unsere Kunden auf den neuesten technischen Stand zu bringen und sie in ihrem Know-how weiterzuentwickeln. Dasselbe gilt für das Schulungszentrum in Elixhausen – es soll auch in Zukunft eine Plattform für praktischen Austausch und höchstes technisches Niveau sein“, freut sich Manuel Winkler auf seine neue Aufgabe.