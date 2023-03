Mit Stand Mitte Oktober haben 21 Aussteller ihre Teilnahme fixiert, mit weiteren 20 gab es bereits weitreichende Gespräche, womit Werner Roher von insgesamt rund 60 Ausstellern ausgeht. Erwartet werden zwischen 1.500 und 2.000 Fachbesucher an den beiden Veranstaltungstagen, als Vorbild gelten die „Würzburger Karosserie- und Schadenstage“. „Als Ausstellungsfläche stehen brutto 6.000 m2 zur Verfügung, darüber hinaus rund 1.000 bis 1.200 m2 in der sogenannten ‚Innovation Area‘, in der Innovationen und Neuheiten vorgestellt und sogleich demonstriert werden sollen. Für den Konferenzteil mit Vorträgen, der vier Blöcke an den beiden Tagen umfasst, stehen rund 400 m2 bereit, womit 300 bis 350 Sitzplätze zur Verfügung gestellt werden können“, erklärt der Messe-Geschäftsführer.