Das Spektrum reicht von 195/70R15C 104/102T bis zu 225/55R17C 104/102H. Der BluEarth-Van All Season RY61 trägt das Schneeflocken-Symbol (3PMSF) auf der Seitenwand und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen an einen reinen Winterreifen.

Beim neuen Reifen kommen auch neue Technologien zum Einsatz, wie beispielsweise „Triple WD Groove“ auf der Lauffläche. Bei diesem Muster werden zickzackförmige Querrillen von geraden senkrechten Einschnitten flankiert. Die Querrillen sorgen dabei für viel Grip auf Schnee, während die großzügig bemessenen umlaufenden Längsrillen die Wasserableitung übernehmen. Speziell designte Lamellen an der Reifenschulter verbessern den Kanteneffekt und sorgen so für eine optimale Verzahnung mit dem Schnee. Zusätzlich verbessern großflächige Profilblöcke in der Reifenmitte und an den Schultern die Kontaktfläche zur Straße, womit der Verschleiß minimiert und das Handling optimiert wird. Die Seitenwand des Yokohama-Van-Ganzjahresreifens ist zudem mit einer Anti-Rissbildungstechnologie gegen mechanische Alterung geschätzt, der „Bead Flipper“ wiederum schützt Reifenwulst und Karkasse, wenn das Fahrzeug schwer beladen ist.

Die Gummimischung enthält ihrerseits drei unterschiedliche Polymere, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass Verschleißverhalten und Haltbar spürbar verbessert werden konnten. Der hohe Silica-Anteil meistert zudem den Spagat zwischen Nassgrip und niedrigem Rollwiderstand.