Beim neuen Label bleiben die Klassen A bis C unverändert. Bei C1- und C2-Reifen, also für Pkw und Leicht-Lkw, wird die bisher für Rollwiderstand und Nasshaftung nicht vergebene Klasse D nun mit den Werten aus der alten Klasse E gefüllt, die ihrerseits die Werte der alten Klassen F und G übernimmt. Weitere Informationen zu den jeweiligen Reifen können sich Verbraucher über einen QR-Code am oberen rechten Rand des Reifenlabels herunterladen. Über den QR-Code kommt man auf die EPREL-Datenbank (European Product Registry for Energy Labelling), in der das Produkt-Datenblatt enthalten ist. Auf diesem Datenblatt sind alle Werte des Reifenlabels sowie Produktionsbeginn und -ende des Reifenmodells enthalten. Die zugrundeliegenden Produktinformationen werden von den Reifenherstellern individuell in die EPREL-Datenbank eingestellt, nach wie vor erfolgt auch die Einstufung in die jeweiligen Label-Klassen durch den Hersteller.