Mit dem Update 21.2, das ab sofort zur Verfügung steht, halten neue Softwaremerkmale Einzug. Zu den Highlights zählt unter anderem die Funktion „Auto VIN“, mit der automatisch die Fahrzeugmarke, das Modell, das Baujahr und der Motortyp erkannt wird, sobald das Scanmodul mit dem Fahrzeug verbunden wird. Diese Funktion kann, wenn gewünscht, auch in den Einstellungen deaktiviert werden, in diesem Fall müssen die Daten dann manuell eingegeben werden. Zu den weiteren Funktionen zählt die automatische Eingabe von Daten für das ADAS-Kalibrierprotokoll, einschließlich des Namens des Technikers und der Zertifikats-ID. Zudem gibt es eine neue Übersicht für die Fahrzeugidentifizierung. Sobald die Daten erfasst sind, werden sie in die ADAS-Kalibrier- und Fahrzeug-Systemprotokolle übertragen. Zudem werden durch verlinkte Funktionstests und Rückstellungsabläufe Arbeiten schneller ausgeführt.