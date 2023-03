Neben dem naturgemäß starken Ausstellungsbereich setzt Veranstalter RX Austria & Germany (vormals Reed Exhibitions) bei der AutoZum nun verstärkt auf Content und wird dazu an zwei Bühnen Informatives bieten. Auch Sonderschauen wie „Boxenstopp Lehre“ in Halle 8 und „Nutzfahrzeuge“ in Halle 10 werden Teil der AutoZum 2022.

Mit Christian Konrad als neuem Messeleiter soll der inhaltliche Umbau der Kfz-Fachmesse unterstützt werden. Er verfügt über nahezu 25 Jahre Erfahrung als Business Development Manager in unterschiedlichen Geschäftsfeldern. „Mein Interesse an dem Wandel der Automobilindustrie durch Megatrends wie Digitalisierung ist groß. Die daraus resultierenden Herausforderungen für den Aftersales-Markt werden uns als Messeveranstalter ebenso begleiten wie unsere Aussteller und Besucher“, betont Christian Konrad.

Dem Trend zur Digitalisierung folgt dabei auch RX: Neben einem interaktiven Leaderfassungstool wird auch ein Leadgenerierung anhand digitaler Goody-Bags geben. „Dass diese Tools sehr gut von Ausstellern und Besuchern angenommen werden und damit einen echten digitalen Mehrwert bieten, zeigt der Einsatz bei Schwesterveranstaltungen“, ergänzt der neue Messeleiter.