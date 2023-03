Mögliche TXV-Probleme beeinträchtigen schnell den Kältemittelfluss in der Klimaanlage und die korrekte Einstellung der Betriebsparameter. Dadurch wird die Systemabgabe gestört und der Fahrgastraum nicht wie erforderlich gekühlt. Gleichzeitig wird durch die TXV-Fehlfunktion der Klimakompressor einer übermäßigen Beanspruchung oder zu geringen bzw. zu hohen Schmierung ausgesetzt, was zu schweren Schäden führt. In jeder Klimaanlage ist das thermische Expansionsventil werksseitig so eingestellt, dass es den richtigen Überhitzungszustand am Verdampferaustritt aufrechterhält und so den optimalen Systembetrieb sicherstellt. Neben seiner vorrangigen Funktion zur Dosierung und Regulierung des Kältemittelflusses im Anlagenkreislauf hat das TXV auch Bedeutung für die Lebensdauer des Klimakompressors. Neben einer verzögerten Ventilreaktion oder einer falschen, unausgeglichenen Dosierung gehört ein in der geöffneten oder geschlossenen Stellung blockiertes Ventil zu den häufigsten TXV-Fehlfunktionen.