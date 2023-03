Ein anderer Punkt, der aus Sicht des ÖAMTC Weitblick vermissen lässt: Der Mobilitätsmasterplan wischt den Einsatz von E-Fuels im Pkw gänzlich vom Tisch. "Wir brauchen fraglos eine Förderung der Elektromobilität in allen Bereichen. Wenn wir aber die Klimaziele ernst nehmen, müssen wir auch die Bestandsflotte klimafreundlicher machen. Daher braucht es neben E-Autos, den Einsatz von nachhaltig produzierten erneuerbaren Kraftstoffen. Dazu muss sich aus unserer Sicht auch Bundeskanzler Kurz, der sich zur Technologie-Offenheit bekannt hat, erklären", fordert Schmerold.

Auch im Sinne eines schonenden Umgangs mit Ressourcen ist es mehr als fragwürdig, wenn eine grüne Umweltministerin die Verschrottung von fünf Millionen Fahrzeugen mit einem Wert von rund 45 Milliarden Euro als einzigen Weg skizziert. Gewesslers Plan sieht zwar den Einsatz von E-Fuels vor, jedoch nur von in Österreich produzierten – und nur für Flugverkehr und Schifffahrt. Eine Antwort, was gegen den Einsatz in der bestehenden Pkw-Flotte spricht, bleibt die Ministerin laut ÖAMTC schuldig. Ebenso fehle ein Konzept, woher der nachhaltige Strom zur Ladung des massiv zu steigernden E-Auto-Bestandes und zur inländischen E-Fuels Erzeugung kommen solle, kritisiert der Autofahrerclub.