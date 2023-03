Konkret hat der OGH als Kartellobergericht mit Beschluss vom 22. März 2021 den überwiegenden Teil der Abstellungsanordnungen bestätigt, die das österreichische Kartellgericht am 12. Mai 2020 wegen Verstößen gegen das Verbot des Marktmachtmissbrauchs gegen den Generalimporteur für Peugeot-Fahrzeuge in Österreich erlassen hat. Bereits Ende 2018 hatte sich der Autohändler Büchl an das Kartellgericht gewandet, weil er – analog zu anderen Peugeot-Händlern in Österreich und Europa – unter den Vorgaben von PSA zu leiden hat.