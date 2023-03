In schwierigen Zeiten sucht Pappas Automobilvertriebs GmbH einen Weg, den Kundenservice noch attraktiver zu machen. Am Standort Linz wurde jetzt ein hochmodernes "Reifen-Hotel" in Betrieb genommen. Damit wurden auch vier weitere Arbeitsplätze geschaffen. Das Personal kümmert sich um das flotte Umstecken der Räder. Zu finden ist das Pappas--Hotel, wo Reifen entspannen dürfen, in der Mayrhoferstraße. Dort bietet sich Platz für 10.000 Kompletträder. Außerdem gibt es dort einen fast vollständig digitalisierten Prozess der Räderein- und auslagerung.

Mit modernsten Geräten werden die Räder vor der Einlagerung vollautomatisch gereinigt und von den Serviceprofis einer fundierten, optischen und mechanischen Prüfung unterzogen. Danach werden die Pneus bei einer konstanten Temperatur eingelagert, dadurch bewahren die Reifen – anders als in einer kalten Garage oder im Keller – ihre Qualitätseigenschaften. Zusätzlich werden die Reifen bzw. die Felgen fotografiert und „digitalisiert“ – so ist per Mausklick sofort der Status der Räder feststellbar.

Die Kunden werden im Fall des Falles automatisch verständigt, wenn eine Reparatur oder ein Austausch nötig sein sollte. „Grundgedanke bei der Errichtung des Reifenhotels war das Boxenstopp-Prinzip bekannt aus der Formel 1“, so Reinhard Leutgeb, Geschäftsführer der Pappas Automobilvertriebs GmbH. „Wir möchten unseren Kunden lange Wartezeiten ersparen und ihnen den Aufwand des Räderwechselns und -einlagerns rasch und kompetent abnehmen, so Leutgeb weiter.“