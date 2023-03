OC100 gelangt über Vernebelung zuverlässig auf alle Oberflächen im Fahrzeuginnenraum, wo es seine Wirkung innerhalb von Minuten gegen alle Bakterien, Viren und Pilze entfaltet. Gleichzeitig beseitigt das Desinfektionsmittel unerwünschte Gerüche und eignet sich somit auch für die Klimaanlagen-Reinigung. „Wir sind gegenüber Infektionsrisiken sensibler geworden und wünschen uns eine sichere Umgebung. Auch im Fahrzeug, wo Keime und Erreger nicht nur auf sichtbaren Oberflächen, sondern auch an versteckten Stellen oder in der Luft lauern können, wollen wir uns effektiv schützen. Für dieses Mehr an Sicherheit bieten wir unseren Kunden OC100 und damit einen effektiven und standardisierten Desinfektionsprozess – von der Fahrzeugannahme bis zur Fahrzeugübergabe“, erläutert Matthias Schramm, Sales Representative AkzoNobel Österreich.