In seiner Funktion als Director CEE ist der Manager von Wien aus neben Österreich für die Länder Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Polen und Griechenland verantwortlich. „Damit ist die Expansion jetzt einmal abgeschlossen. Nun geht es darum, die Potenziale in den einzelnen Ländern zu heben. In Österreich und Polen sind die Märkte schon sehr gut entwickelt, bei den Gebrauchtwagengarantien gibt es aber generell im CEE-Raum noch viele Möglichkeiten, da sich der Markt für Gebrauchtwagen in diesen Ländern noch meist am Markenhandel vorbeibewegt.“