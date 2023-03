Weiters bietet Saleri ab sofort seinen Kunden im Ersatzteilmarkt ein neues Schulungsformat zur Vermittlung spezifischer technischer Inhalte an. Ein kundenfreundliches, leicht verständliches Konzept zu entwickeln gehört in den Verantwortungsbereich von Darko Langone, der seit kurzem das Saleri-Aftermarket-Vertriebsteam als Area Manager für die DACH-Region verstärkt. Die Schulung beinhaltet die Einführung in technische Details der Funktionsweise von Wasserpumpen und Kühlsystemen. Die solide technische Kompetenz und langjährige Erfahrung von Darko Langone in der Kundenbetreuung fließen in die neue Schulungsart ein. Das Konzept richtet sich an das weltweite Ersatzteilgeschäft. Die Schulung umfasst das gesamte Produktportfolio von Saleri, mit besonderem Augenmerk auf jeden einzelnen Wasserpumpentyp. Ausgehend von der mechanischen Wasserpumpe wird jede Komponente samt ihrer Funktion aufgezeigt und es werden auch die Hintergründe der sorgfältigen Auswahl eines jeden Materials durch Saleri erläutert. Darüber hinaus werden die Funktionsweise von variablen Wasserpumpen, die verschiedenen Arten von Ventilen und Stellantrieben sowie die Möglichkeit der Kühlmittelregulierung in unterschiedlichen Kühlkreisläufen zur Verringerung von Schadstoffemissionen und Kraftstoffverbrauch erklärt. Ein weiterer Bestandteil der Schulung sind die elektrischen Wasserpumpen und die Unterschiede zwischen Zusatzwasserpumpen und solchen für die Motorkühlung. Diese Wasserpumpen basieren auf der Integration eines Hydrauliksystems, eines Elektromotors und eines On-Board-Elektronikmoduls. Durch ein spezielles Kommunikationsprotokoll kann die Laufraddrehzahl reguliert und somit der von der Motorsteuerung vorgegebene Durchfluss über das Elektronikmodul gesteuert werden. Diese Auslegung erlaubt auch eine Rückmeldung über den Status der Wasserpumpe. Da die zukünftige Generation von Fahrzeugen höhere Effizienz erfordert, sollte jederzeit die optimale Menge an Kühlmitteln zur Verfügung stehen. Dafür werden die Fahrzeuge mit verschiedenen Motor- und Zusatzkühlmittelpumpen ausgestattet. Aus diesem Grund bietet Saleri im Rahmen des Trainings eine umfassende Erläuterung von Funktionsweisen samt Anleitungen für eine richtige Installation an.