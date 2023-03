Mit den beiden Übernahmen will Saleri eine vollintegrierte Aftermarket Business Unit aufbauen. Ruville steht als bekannte Aftermarket-Marke für Kompetenz in zahlreichen Produktgruppen, die Firma C.D.C mit Sitz in Florenz ist auf Motorkomponenten und Radlagersätze für den Aftermarket spezialisiert. Die Integration der Neuerwerbungen hat bereits begonnen und soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Die neue Geschäftseinheit soll ihre Tätigkeit aus heutiger Sicht mit Anfang 2022 aufnehmen.