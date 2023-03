Ausbildung : Salzburger Kfz-Nachwuchs stellte sich dem Wettbewerb

Am 5. Juli 2021 fand der Lehrlingswettbewerb der Salzburger Kfz-Techniker in der Landesberufsschule Salzburg statt. 16 Nachwuchs-Fachkräfte traten gegeneinander an und stellten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis.