Die Santander Consumer Bank prämiert einmal pro Jahr die besten Verkäuferinnen und

Verkäufer ihrer Kfz-Händlerpartner mit dem Star Seller Award. Die Siegerinnen und Sieger freuen sich traditionell über 500 Euro und einen Platz bei der Santander-Meisterklasse, dem exklusiven Schulungsprogramm der Bank. Die Preisverleihung erfolgte im Juni bei einem gemeinsamen Abendessen in Pörtschach am Wörthersee. Der Sieg in der Kategorie Gebrauchtwagen ging an Halil Büyüktorum, Geschäftsführer bei dreamcars GmbH. In der Kategorie Neuwagen machte Herbert Trampitsch von der Wolfgang Denzel Auto AG das Rennen. Überzeugen konnte auch Thomas Schwarz von der Motorradhandel GmbH mit den meisten Stimmen in der Kategorie Motorrad. In der Kategorie Kooperationen stach Alexander Bittner von der MVC Motors GmbH positiv hervor. Fabio Glaser, tätig bei der Autohaus Lingl GmbH, sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie Kundenloyalität. Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer der Santander Consumer Bank, dankt allen Händlerpartnern für ihren Einsatz: „Im vergangenen Jahr konnten wir in unserem Kfz-Geschäft erneut ein Rekordhoch erzielen. Dies wäre ohne das unermüdliche Engagement Händlerpartner nicht möglich gewesen. Mit der Verleihung der Star Seller Awards möchten wir Branche ein großes Dankeschön zurückgeben.“