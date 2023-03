Dass dieser Erfolg von Lehrlingen geschafft wurde, freut Lucky Car-Gründer Ostoja "Ossi" Matic, ganz besonders: "Hinter unseren Youngsters liegt monatelanges, hartes Training, um diesen Rekord nach Österreich zu holen. Ihnen gebührt dieser Erfolg, der zeigt, dass wir mit unserer Lehrlingsoffensive auf dem richtigen Weg sind." Die besondere Wertschätzung für junge Menschen kommt bei Matic nicht von ungefähr, hat er es selbst doch vom Lehrling bis zum Unternehmensgründer geschafft: "Genau diese Vision haben wir für unsere Mitarbeiter. Als Lehrling fängt man an, wird Betriebsleiter und schließlich Franchisepartner einer eigenen Lucky Car-Filiale", so Matic.

So wird Lucky Car auch in den nächsten Jahren die hierzulande bereits erfolgreich laufende Lehrlingsoffensive fortsetzen. "Unser Rezept gegen den Fachkräftemangel lautet: Wir bilden unseren eigenen Nachwuchs aus und ermöglichen ihm ständige Aus- Fort- und Weiterbildung", so Matic. Warum man sich auf das Experiment Weltrekord eingelassen hat, ist für Matic leicht erklärt: "Wir machen viele Dinge anders als die Konkurrenz und scheuen uns nicht vor Herausforderungen. Der Versuch schien uns ein guter Weg, auf unsere Expertise bei Reifen und Reifenwechsel aufmerksam zu machen." Lucky Car bietet an zwölf von insgesamt 40 Standorten in Österreich zusätzlich zu den Bereichen Lack & Karosserie und Autoglas auch Kfz-Mechanik und Reifenservice für alle Automarken an.