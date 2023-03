Silvia Rieger (42) ist die neuer Managing Director bei Stellantis Austria für den österreichischen Markt. Als Teil der neuen Organisation von Stellantis, die aufgrund der Allianz zwischen der Groupe PSA und Fiat Chrysler Automobiles gegründet wurde, wird Rieger nun in ihrer neuen Funktion das gesamte automobile Importgeschäft der Stellantis Gruppe in Österreich – bestehend aus Citroën Österreich, FCA Austria, Opel Austria sowie Peugeot Austria – verantworten.

Rieger blickt in ihrer Karriere auf viele Jahre Erfahrung innerhalb der Groupe PSA zurück. Sie leitete die After Sales-Aktivitäten der Groupe PSA in Österreich und der Schweiz, anschließend die Marke Peugeot in Österreich und war zuletzt als Managing Director Groupe PSA Import in Österreich tätig. Markus Wildeis, seit 2020 Geschäftsführer der FCA Group Austria, kehrt wieder in das internationale Management zurück und wird eine Führungsrolle innerhalb der europäischen Stellantis Organisation übernehmen.

„In der Automobilindustrie erleben wir nach wie vor sehr turbulente Zeiten", sagt Silvia Rieger. "Viele Veränderungen sind im Gange, die alle Bereiche im Automobilsektor betreffen. Gerade in dieser herausfordernden Situation ist es für mich besonders wichtig, die Stärken unserer einzelnen Organisationen in Österreich weiter herauszuarbeiten und zusammenzuführen.“

Stellantis entstand international im Jänner 2021 aus der Fusion der Groupe PSA und der FCA Fiat Chrysler Automobiles Group. In Österreich ist Stellantis mit den Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat und Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel, und Peugeot, der Mobilitätsmarke Free2Move, den Finanzorganisationen PSA Bank Österreich, Opel Bank S.A. Niederlassung Österreich und der FCA Bank, den Retailbetrieben PSA Retail und FCA Motor Village Austria sowie dem Produktionswerk Wien-Aspern vertreten. Das Absatzvolumen 2020 betrug 46.000 Fahrzeuge. Mit einem Marktanteil von 16,1% im Jahr 2020 ist Stellantis Austria die zweitgrößte Automobilimportorganisation in Österreich.