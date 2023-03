Caravaning liegt im Trend und die Wohnmobil-Branche boomt. Da ein Reisemobil oder Wohnwagen aus sehr vielen Komponenten besteht und bei Wind und Wetter im Einsatz ist, kommt es im Caravanbau in erster Linie darauf an, den „Problemzonen“ von Anfang an clever zu begegnen und auf Stabilität und Langfristigkeit zu setzen. Auch bei regelmäßiger Wartung und Pflege ist es daher wichtig, insbesondere bei Montagen, Umbauten und Reparaturen die richtigen Kleb- und Dichtstoffe einzusetzen. Denn schon kleine, undichte Stellen können zu gefährlichen Bruchstellen, Wasserschäden und Materialeinbußen führen. Defekte am Fahrgestell, an Aufbauten und Seitenwänden können wirtschaftliche Totalschäden verursachen und sogar Menschen in Lebensgefahr bringen.