Doch zunächst der Reihe nach. Der Start erfolgt beim Hochvolt-Modul 1 (HV-1), in dem Grundlagenwissen zum elektrischen Strom und dessen Gefahren sowie Systemkenntnisse, Schutz und Schutzmaßnahmen bis hin zu Erste-Hilfe-Maßnahmen vermittelt wird. Wird dieses Modul absolviert, dürfen allgemeine, nicht mit dem Hochvolt-System in Verbindung stehende Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen ausgeführt werden. Gemeint sind damit etwa Wartungsarbeiten, die Instandsetzung mechanischer Komponenten und Karosseriereparaturen. Erlaubt sind auch Arbeiten am herkömmlichen 12-V-Bordnetz und an Fahrzeugen mit 48-V-Teilnetz (Mild-Hybrid-Anwendungen). Die nächste Stufe stellt das Hochvolt-Modul 2 (HV-2) dar, übrigens die am öftesten gewählte Möglichkeit der Hochvoltschulungen. Das HV-Modul 2 ist die Basis für Kfz-Betriebe, um Wartungs- und Reparaturarbeiten an BEV und PHEV überhaupt erst anbieten zu dürfen. Sie setzt zudem eine Ausbildung in einem technischen Kfz-Beruf voraus. Diese Ausbildungsstufe vermittelt Fachwissen zu den unterschiedlichen Hochvolt-Systemen, deren Bauteilen, Aufbau und Funktionen. Absolventen des HV-2-Moduls dürfen Arbeiten an nicht spannungsführenden Hochvolt-Komponenten von sogenannten HV-eigensicheren Fahrzeugen ausführen. HV-eigensicher meint in diesem Fall, dass durch technische Maßnahmen am Fahrzeug ein vollständiger Berührungs- und Lichtbogenschutz gegenüber dem Hochvolt-System gegeben sein muss. Konkret vermittelt die HV-2-Ausbildung, wie die Hochvoltanlage HV-eigensicherer Fahrzeuge spannungsfrei (galvanische Trennung der HV-Batterie vom HV-Bordnetz) geschaltet und die Spannungsfreiheit korrekt überprüft wird. Zusätzlich zählen Sicherheitsvorschriften, allgemeine Schutzmaßnahmen (geprüfte Schutzkleidung, isolierte Werkzeuge, etc.) sowie rechtliche Grundlagen zu den Lerninhalten.

Die höchste Stufe der Hochvolt-Ausbildungen markiert das Hochvolt-Modul 3 (HV-3). In dieser werden die in Modul 2 vermittelten Kompetenzen noch einmal verstärkt und ausgebaut. Wer diese Schulungsmaßnahme absolviert hat, darf auch an nicht HV-eigensichereren Fahrzeugen, zum Beispiel im Prototypenbau, Tätigkeiten durchführen. Zudem sind Fachkräfte mit HV-3-Ausbildung ermächtigt, unter anderem Messungen an unter Spannung stehenden Bauteilen des Hochvolt-Systems vorzunehmen. HV-3 baut auf HV-2, das positiv absolviert werden muss, auf und setzt ein Mindestalter von 18 Jahren und eine entsprechende Berufserfahrung voraus.