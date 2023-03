Wenn man in bestimmten Nischen unterwegs ist, ist das die „halbe Miete“. Die Kfz-Rockstars haben schon häufig die Erfahrung gemacht, dass sich ein gut laufendes Tagesgeschäft im typenoffenen Bereich schnell mit weniger Kunden und weniger Arbeit einholen lässt. Das ergibt mehr Ruhe und eine wesentliche bessere Marge. Spitz in einer Nische als der einzig wahre Experte wahrgenommen zu werden führt unweigerlich zu einer art Monopolstellung, wofür wesentlich höhere Preise abgerufen werden können. Wenn Sie zum Beispiel Wohnmobil-Freunde, Oldtimer-Liebhaber oder Sportwagen-Fans schneller in ihrem Hobby besser und sicherer zu ihrem Traumergebnis bringen können, als viele andere, dann ist die Dankbarkeit auch im Geldbeutel zu spüren. Das gleiche gilt übrigens auch für Gewerbekunden mit Nfz-Fuhrparks, Pkw-Flotten, Lkw oder einzelne Transporter.

In einem zweiten Schritt sollten Sie darauf achten, dass Ihre Zielgruppe versteht, dass Sie mit voller Leidenschaft dabei sind, so wie diese selbst. Sie müssen Vertrauen aufbauen, dass Sie wirklich der Ansprechpartner sind für alles, was mit dem jeweiligen Hobby in der Nische zu tun hat. Das geht, wie bereits erwähnt, am besten über Social Media. Dort können Sie gezielt Nischen die erwähnten Zielgruppen ansprechen und mit diesen eine echte Gemeinschaft werden.