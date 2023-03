Der Verkauf ist Teil der Strategie des französischen Autobauers, einen Teil der europaweit 190 Händlerstandorte der Renault Retail Group (RRG) abzustoßen. Davon übernimmt Sonnleitner die RRG-Standorte Wien-Donaustadt und Wien-Oberlaa sowie 15 weitere Händler, unter anderem in St. Pölten. „Wir haben seit dem Frühjahr verhandelt, jetzt fehlt nur noch die Unterschrift. Aber das ist reine Formsache“, wird Autohaus-Chef Wolfgang Sonnleitner in den OÖN zitiert.

Das RRG-Geschäftsfeld soll künftig etwa ein Drittel des Fahrzeugabsatzes der Sonnleitner-Gruppe ausmachen. Der Absatz von RRG an beiden Wiener Standorten beträgt rund 5.000 Neuwagen der Marken Renault, Dacia, Nissan und Alpine pro Jahr. Die Sonnleitner-Gruppe ist bis dato in Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich sowie mit drei Standorten in und rund um Nürnberg (Bayern) tätig. 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 240 Millionen Euro jährlich.