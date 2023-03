Das Datum wurde fixiert: Die Staatsmeisterschaft der der beiden Berufsgruppen Karosserietechnik und Kraftfahrzeugtechnik findet in diesem Jahr am 10. September in Wien statt. Als Wettbewerbsort wurde die Siegfried Marcus Berufsschule Scheydgasse 40 in Wien 1210 auserkoren. Nur einer/eine je Berufsgruppe wird am Ende des Tages gewinnen und den Titel Staatsmeister/Staatsmeisterin 2021 tragen dürfen. Die Landesinnung Wien, stellte sich gerne der Herausforderung über 250 Personen bestehend aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Jurorinnen und Juroren, Lehrbeauftragte sowie Berufsschullehrerinnen und -lehrern, zu koordinieren und die Organisation durchzuführen.

"Wenn alle Spezialisten rund ums Fahrzeug – nämlich die Karosseriebautechniker und Kraftfahrzeugtechniker - zusammentreffen, dann ist das ein ungeheuerlicher organisatorischer Aufwand und eine spezielle Herausforderung für die Teilnehmer", unterstreicht KommR Mst. Josef Harb, Bundesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik.

„Schon 2020 war geplant die Staatsmeisterschaften in dieser Form stattfinden zu lassen. Die Pandemie hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso größer ist die Freude diese Premiere nun am 10. September 2021 durchzuführen“, sagt erwartungsvoll Ing. Georg Ringseis, Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Wien.

Den entsprechenden Programmablauf entnehmen Sie dem angehängten Dokument.