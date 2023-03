Dazu zählen Tesla mit den Modellen Model 3 und Model S sowie Volkswagen mit dem ID.3, aber auch asiatische Hersteller wie BYD, einer der größten E-Auto-Produzenten in China. „Inzwischen sind vollelektrische Modelle aus nahezu allen Pkw-Segmenten erhältlich, die Auswahl reicht vom Kabinenroller, Klein- und Mittelklassewagen über SUV bis zum High-Performance-Sportwagen. Für jeden Fahrzeugtyp sind individuelle Reifenkonfigurationen nötig“, erklärt Andreas Schlenke, Reifenentwickler bei Continental. „Entsprechend gibt es nicht den einen Reifen für alle vollelektrischen Fahrzeuge. Wir arbeiten deshalb bereits seit mehr als einem Jahrzehnt daran, unser bestehendes Portfolio so weiterzuentwickeln, dass sie die Anforderungen aller E-Fahrzeuge erfüllen und gleichzeitig in der Lage sind, auch die Emissionen von Verbrennerfahrzeugen nachhaltig zu senken. Inzwischen ist nahezu unser gesamtes Portfolio für alle Antriebsarten optimiert und die Mehrzahl unserer Produkte sind auf Elektrofahrzeugen zu finden“.