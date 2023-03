Doch auch Fremdkörper – Schrauben, Muttern, aus dem Luftfilter herausgerissene Partikel, Fragmente von Motorenteilen und ähnliche mechanische Partikel – die in den Turbolader geraten, können schwere Schäden verursachen – und hinterlassen je nach Eintrittsseite ihr typisches Schadensbild. Bei einem Fremdkörperschaden ist es daher zwingend erforderlich, den betreffenden Strömungskanal genauestens zu inspizieren und Partikel restlos zu entfernen – andernfalls ist ein neuer Turboladerausfall programmiert. Ein deutliches Axialspiel der Turboladerwelle, meist verbunden mit Ölaustritt auf der Verdichterseite, weist dagegen oftmals auf einen zu hohen Abgasgegendruck auf der Turbinenseite hin. Ursache können verengte Komponenten der Abgasanlage, defekte Katalysatoren und – speziell bei Dieselmotoren – zugesetzte Partikelfilter sein: Der hohe Abgasgegendruck verschiebt das Laufzeug axial, so dass die Laufräder am Gehäuse schleifen können und Öl verdichterseitig austritt. Undichte Ladedruckschläuche zwischen Turbolader und Ansaugrohr hingegen führen zu einem schädlichen „Überdrehen“ des Laders. Aufgrund der übermäßig hohen Drehzahlen kommt es zu extremen Materialspannungen in den Laufrädern – und schließlich zu deren Ausfall. Typisches Schadensbild für dieses sogenannte „Overspeeding“ ist die deutlich sichtbare „Orangenhaut“ auf der Rückseite des Verdichterrads.