Claus Bauer ist als CFO mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet und arbeitet bereits seit 1998 bei der Schaeffler Gruppe. Gestartet zunächst als Leiter der Steuerabteilung und des Konzernrechnungswesens in Herzogenaurach, war er ab 2002 Chief Financial Officer (CFO) North America mit Sitz in Fort Mill (US-Bundesstatt South Carolina). Seit 2016 fungierte er CFO Americas.

Ebenfalls mit 1. September 2021 wurde Sascha Zaps (46) zum Regional CEO Europa bestellt. Er folgte auf Jürgen Ziegler (62), der mit Ende Juli in den Ruhestand getreten ist. Genauso wie Claus Bauer gehört nun auch Sascha Zaps der Schaeffler-Vorstandsriege an.