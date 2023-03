Aus Sicht des Kfz-Versicherers Garanta ist das Autohaus sowohl Experte als auch erster Ansprechpartner in Sachen Mobilität. Dazu zählen auch Zusatzangebote, die über Verkauf und Wartung des Fahrzeugs hinausgehen. Im Auftrag der Garanta hat nun das Linzer Marketinstitut erhoben, wie österreichische Autobesitzer über zusätzliche Services im Autohaus denken.

Auf die Frage „Wie wichtig ist Ihnen grundsätzlich, dass Sie neben dem Kauf auch die Finanzierung, Versicherung und Schadenabwicklung Ihres Fahrzeugs direkt in Ihrem Autohaus bzw. beim Verkäufer durchführen können und Sie dadurch nur einen Ansprechpartner für all diese Themen haben?“, gaben rund 40 % der Befragten an, dass dies für sie „wichtig“ bzw. „sehr wichtig“ sei. Dieser Wert hat sich gegenüber 2017 mit rund 30 % um 10 Prozentpunkte erhöht. Mit 58 % besonders deutlich war die Zustimmung bei Autokunden, deren jährliche Kilometerleistung mehr als 20.000 km beträgt.

Vorrangiges Thema hinsichtlich der Zusatzangebote ist dabei die Abwicklung im Schadenfall. So gaben 71 % der Befragten an, dass die Schadenabwicklung im Autohaus (Verkäufer kümmert sich um alles) für sie interessant bzw. sehr interessant sei. Fast ebenso wichtig ist mit 68 % die Möglichkeit, die Kfz-Zulassung direkt im Autohaus durchführen zu können. Es folgen die Themen Finanzierung und Versicherung mit 51 % bzw. 43 %. Im Detail punktet das Autohaus mit dem Abwicklungsthema im Schadenfall vermehrt bei den Älteren, während Aspekte wie Finanzierung und Versicherung etwas jünger besetzt sind.