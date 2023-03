Mit der digitalen Technologie zur Reifenmodellierung können in der Konzeptionsphase bei jedem Projekt laut Bridgestone rund 200 Reifen und dadurch rund 60 Prozent an Rohstoffen sowie CO2-Emissionen eingespart werden, da in diesem Zeitraum die Produktion von Reifenprototypen wegfällt. Um die hohen Sicherheitsstandards zu erfüllen sind physische Reifentests erforderlich. Diese können jedoch dank der virtuellen Entwicklungstechnologie zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden und schließen damit die Konzeption ab. Traditionell werden die Prototypen in einem Streckentest von bis zu 40.000 Kilometern getestet. Die virtuelle Reifenentwicklungstechnologie bietet somit eine Lösung, die physische Tests und die damit verbundenen Emissionen reduziert und diesen Prozess effizienter und nachhaltiger gestaltet.

„Mit diesem innovativen Ansatz unterstützen wir die Ziele unserer CSR-Strategie ‚Our Way to Serve‘ in Bezug auf eine verantwortungsvolle und nachhaltige Produktion“, sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. „Aufgrund der zahlreichen Vorteile, die uns diese Technologie bietet, wird sie in alle unsere Entwicklungsprozesse integriert. Auch bei der Entwicklung des neuen Bridgestone Potenza Sport ist diese Technologie zum Einsatz gekommen.“