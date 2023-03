„Schulungen sind das beste Mittel, um sich für neue Aufgabenfelder fit zu machen. In modernen Fahrzeugen werden immer häufiger aktive Dämpfersysteme oder Luftfahrwerke verbaut – und diese Technik erfordert besonders qualifizierte Reparaturbetriebe. Ein weiteres lukratives Betätigungsfeld ist der Bereich Tuning, zu dem Bilstein als Hersteller von Sport- und Gewindefahrwerken ebenfalls ein Online-Training anbieten“, erklärt Rainer Popiol, Leiter der Bilstein Academy. Seit kurzem sind Kursauswahl und Registrierung dank der Abwicklung über Ticket Tailor noch einfacher geworden.

Aktuell sind fünf Module kostenlos buchbar – „Aktive Dämpfungssysteme: Aufbau, Funktion und Einbau“, „Luftfedersysteme im Pkw: Aufbau, Funktion und Einbau“, „Bilstein-Fahrwerktechnik: Die Fahrwerkdiagnose am Pkw“, „Bilstein-Fahrwerkstechnik: Der Fahrwerkspezialist für das Fahrwerktuning“ sowie „Produktschulung“. Am Ende des jeweiligen Moduls erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Im Corona-Jahr 2020 wurden bei Bilstein 33 % weniger Face-to-Face-Schulungen durchgeführt, ein virtuelles Trainingsangebot wurde rasch erarbeitet und zur Verfügung gestellt: „Wir haben viel Herzblut und Budget in das Design der Schulungen investiert, die so viel mehr sind als eine simple Videokonferenz“, betont Rainer Popiol. So wurden drei virtuelle Schulungsräume eingerichtet, die dank hochwertiger Software interaktiven Fernunterricht auf dem aktuellen technischen Stand ermöglichen.

Das Konzept von Bilstein scheint aufzugehen: Bis Mitte Juni wurden mehr als 1.900 Personen virtuell geschult, der Anteil der E-Trainings an den Schulungsmaßnahmen betrug knapp 95 %. Langfristig soll aber natürlich der Anteil an Präsenzveranstaltungen wieder deutlich zulegen.