Nicht nur für den Kunden wird damit die Fahrzeugwäsche zu einem sauberen Erlebnis, nicht zuletzt werden so auch die Anlagen geschont. „Durch die vollbiologische Aufbereitung wird der Verschmutzungsgrad in einzelnen Komponenten der Anlage, beispielsweise Schläuche, Ventile oder Düsen deutlich reduziert. Das führt auch zu einem geringeren Serviceaufwand. Unsere klare Empfehlung lautet also, vor allem bei Waschstraßen auf eine vollbiologische Waschwasser-Aufbereitung zu setzen“, betont Klaus Steiner. Dabei ist die Bio-Technologie bei Inowa durchaus nichts Neues: „Bereits seit rund zehn Jahren ist bei einem Kunden in Deutschland eine vollbiologische Aufbereitungsanlage in Betrieb. Wir konnten seither viel Expertise in diesem Bereich sammeln und das Produkt weiterentwickeln“, ergänzt Ing. Johann Parzmaier, Beratung/Vertrieb bei Inowa.