Die Einrichtung "Jugend am Werk Bildungs:Raum" ist ein soziales Unternehmen mit vielseitigen Angeboten sowohl für Jugendliche und Erwachsene wie auch für Unternehmen. Das Ausbildungsangebot unterstützt Jugendliche, die keine Lehrstelle am freien Arbeitsmarkt gefunden, wie auch Jugendliche und Erwachsene, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Jugend am Werk Bildungs: Raum bietet qualitativ hochwertige und praxisnahe Ausbildungen in eigenen Lehrbetrieben mit unterschiedlichen Möglichkeiten für eine berufliche Zukunft. Auch bei der Suche nach Lehrstellen und Praktikumsplätzen ist diese Einrichtung behilflich.

Im Rahmen der Veranstaltung „Big Summer Recruiting Events“ hatten Lehrlinge die Möglichkeit, sich bei Unternehmen vorzustellen beziehungsweise sich zu präsentieren. Point S und der VRÖ (Verband der Reifenspezialisten Österreichs) unterstützten diese Veranstaltung. Der VRÖ informierte über das Berufsbild Vulkaniseur sowie über die Tätigkeiten der Reifenspezialisten. Renate Okermüller, Management VRÖ: „Wir versuchen, Praktikumsplätze für die Lehrlinge zu finden. Gerne stellen wir die Kontakte her.“ Point S-Geschäftsführer Michael Peschek-Tomasi: „Unser Berufsbild ist vielschichtiger und abwechslungsreicher als auf den ersten Blick anzunehmen ist. Dies versuchen wir den Jugendlichen über Praktika zu vermitteln und für Nachwuchs in unserer Branche zu werben.“ Jugend am Werk Bildungs:Raum sieht sich als Brücke zur Wirtschaft.

"Beim Big Summer Recruiting Event haben verschiedene Unternehmen die Möglichkeit, uns kennen zu lernen und die Lehrlinge haben die Chance, sich an diesem Recruiting Tag zu bewerben", sagt Klara Posavac, Leiterin Lehrbetrieb Moderne Berufsausbildung, Jugend am Werk Bildungs:Raum. "Es werden noch einige Lehrstellen sowie Praktikumsplätze für Lehrlinge im KFZ-Bereich gesucht. „Gemeinsam kann man vieles erreichen“, ist Konstantin Habsburg-Lothringen (Jugend am Werk Bildungs: Raum, Lehrbetrieb Moderne Berufsausbildung/Unternehmensbetreuer überzeugt.