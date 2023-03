So würden in Österreich für die Autofahrer unter anderem Mineralölsteuer, diverse Mautabgaben, Sachbezug bei der privaten Nutzung von Firmenautos, fehlende Abschreibungsmöglichkeiten, die in den vergangenen Monaten oftmals diskutierte Normverbrauchsabgabe (NoVA) und die motorbezogene Versicherungssteuer eine enorme finanzielle Belastung darstellen, kritisiert Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure. „Neue Steuern auf dem Rücken der Bevölkerung sind in jedem Fall abzulehnen, insbesondere solche, die sich automatisch verschärfen, wie dies nun bei der Mineralölsteuer und der Erdgasabgabe angedacht ist.“