Seit 2012 gibt es die Produktserie WD-40 Specialist, die in weiterer Folge um die Produktlinien WD-40 Specialist Motorbike und WD-40 Bike ergänzt wurde. Die zu Beginn in silbergrau gestalteten Dosen wurden einem kompletten Redesign unterzogen und werden ab Herbst 2021 in neuem Glanz erstrahlen. Unter dem bekannten Markennamen WD-40 Specialist werden nun die beiden Produktlinien WD-40 Specialist Motorbike und WD-40 Bike eingegliedert, die ab Herbst 2021 einheitlich ein blaues Produktdesign aufweisen.

Das Unternehmen begründet das Redesign mit der verbesserten Wahrnehmung am Point of Sale: Demzufolge soll das Produkt um 26 % schneller im Regal auffindbar sein und die Wahrnehmung soll um 32 % steigen.