Dank einer neu programmierten Schnittstelle können ViveLaCar-Partner, die das Dealer Management System (DMS) des Anbieters MotionData nutzen, jetzt ausgewählte Fahrzeuge mit wenigen Klicks an ViveLaCar übermitteln. Der Prozess läuft automatisiert und das betreffende Fahrzeug kann innerhalb von 24 Stunden zur Nutzung im Abonnement auf www.vivelacar.at angeboten werden.

So funktioniert’s: Händler, die MotionData nutzen, wählen nach Anmeldung das gewünschte Fahrzeug aus. Per Mausklick wählen sie in der Auswahl, auf welche Plattform das Auto eingestellt werden soll. Der Händler behält jederzeit die volle Kontrolle über seinen Fahrzeugbestand und entscheidet individuell, welches seiner Bestandsfahrzeuge auf der Plattform www.vivelacar.at zur Nutzung im Abonnement angeboten werden soll.