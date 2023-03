Starthilfe sollte bei einer gut gewarteten Banner Batterie nicht notwendig sein, denn auf sie ist Verlass. Hat man aber doch einmal Pech oder das Fahrzeug des Nachbarn kämpft mit Startproblemen, heißt es einfach und verlässlich Starthilfe zu leisten. Doch gewusst wie! Grundsätzlich gilt: Nur Batterien gleicher Nennspannung, sprich identischer Voltzahl, miteinander verbinden! Außerdem müssen vor dem Anklemmen beide Fahrzeugmotoren ausgeschaltet sein. Zuerst wird der Pluspol des hilfsbedürftigen Fahrzeugs mit dem Pluspol des Spenderfahrzeugs per rotem Kabel verbunden. Anschließend wird der Minuspol des Spenderfahrzeugs mit Masse, also einer metallisch blanken Stelle abseits der Batterie, des liegengebliebenen Autos mit dem schwarzen Kabel verbunden. Jetzt das hilfsbedürftige Fahrzeug maximal 15 Sekunden starten und währenddessen das Spenderfahrzeug nicht anlassen. Das Abklemmen der Kabel erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wer übrigens mögliche Spannungsspitzen, die die Fahrzeugelektronik beschädigen können, beim Abklemmen bei der Starthilfe von Auto zu Auto vermeiden möchte, kann stattdessen mit dem Banner Booster Starthilfe leisten.