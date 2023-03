Im Mobilitäts-Campus werden alle Ausbildungsstufen der Fahrzeugtechnik an einem Ort gebündelt, der Fokus liegt klar auf der praktischen Aus- und Weiterbildung. Damit erfüllt die Landesinnung nicht nur die gesetzliche Verpflichtung des Ausbildungsauftrages der Wirtschaftskammer, sondern sorgt auch für den notwendigen Raum für einen intensiven Gedankenaustausch in der Kfz-Branche.

Mit den neuen Räumlichkeiten will man auch dem Umstand ändern, dass es in der Bundeshauptstadt immer weniger Schulungs-Werkstätten gibt – egal ob in den Ausbildungsstätten oder den Schulen. Bedarf besteht an einer praktischen Werkstätte beim WIFI, der Meisterprüfungsstelle, der Lehrlingsstelle und bei den §57a-Schulungen. Daneben suchen auch Lieferanten und Zulieferbetriebe von Kfz-Werkstätten schon seit Längerem nach einem neutralen Ort für Produktschulungen, Vorträge und Veranstaltungen.

In den neuen Räumlichkeiten sollen ab 2022 Lehrabschluss-Vorbereitungskurse, Lehrabschluss-Prüfungen, Meisterprüfungskurse bis hin zu Meisterprüfungen, Fachvorträge und Praxisschulungen für Mitglieder sowie verpflichtende Grund- und Auffrischungskurse für §57a stattfinden.

„Mit dieser Initiative setzt die Landesinnung Fahrzeugtechnik Wien ein klares Zeichen in der Öffentlichkeit und der Branche für das Berufsbild Fahrzeugtechnik als Beruf der Zukunft. Unsere Mitglieder profitieren durch vielfältige Kompetenz an einer Stelle und durch die Aus- und Weiterbildungsangebote am aktuellen Stand der Technik“, unterstreicht Ing. Georg Ringseis, Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Wien.