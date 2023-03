Über 23 Jahre stand Wolfgang Ullrich an der Spitze von Audi Sport. In dieser Zeit hat er weltweit Partnerteams aufgebaut, zahlreiche Meisterschaften bei Supertourenwagen und viele DTM-Titel konnten eingefahren werden. Als Highlight unter der Ägide des Motorsport-Chefs stehen 13 Siege bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu Buche.

Seit 2005 wird der Béla Barényi Preis unter der Patronanz der Robert Bosch AG und des ÖAMTC von der AMV vergeben. In diesem Jahr überreichte AMV-Vizepräsident Ottokar Pessl die Trophäe, einen in Handarbeit gefertigten Löwen, an Wolfgang Ullrich. „Motorsport, wie die 24 Stunden von Lemans, ist eine Extrembelastung für Mensch und Technik und damit auch Testlabor für neue Technologien. Ich freue mich sehr, dass meine immer durch neue Technologien geprägten Erfolge mit Audi heute mit dem Béla Barényi Preis gewürdigt werden“, freute sich der Ausgezeichnete.