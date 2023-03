Der günstige Preis wird hier mit unterschiedlichen Nachteilen erkauft. Kfz-Werkstätten, die ihren Kunden hingegen eine zeitwertgerechte Reparatur ohne Kompromisse beim Fahrverhalten anbieten wollen, empfiehlt Bilstein das B4 Luftfedermodul. Die Experten betonen, dass Luftfederanwendungen nichts für Nichtserienausrüster sind, da damit ein hoher Entwicklungsaufwand einhergeht. Und diesen kann und will nicht jeder Hersteller leisten.

Von wiederaufbereiteten Altteilen rät man bei Bilstein ab. Untersuchungen an einem im Internet erworbenen Luftfedermodul haben folgendes ans Licht gebracht: Neben unfachmännisch ersetzten Verschleißteilen wurde ein mehr als zehn Jahre alter Stoßdämpfer von Bilstein verbaut. Zudem legen Hersteller von Remanufactured-Komponenten häufig das elektromagnetische Steuerventil still anstatt es zu ersetzen. Damit wird aus einem Highend-System mit aktiver Regelung ein passives.

Generell bilden aber immer die Stoßdämpfer die Achillesferse von wiederaufbereiteten Luftfedermodulen. Diese werden in den meisten Fällen in ihrem aktuellen Zustand übernommen – mit einer nicht nachvollziehbaren Laufleistung und den damit möglicherweise auftretenden Folgen. Die Dämpfkraft kann je nach Verschleiß unterschiedlich ausfallen – und das an allen vier Rädern.