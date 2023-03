Längst haben sich SUV von ihrer Geländewagenbasis emanzipiert und eine extreme Anpassungsfähigkeit bewiesen. Als natürlichen Lebensraum haben sie sich Autobahnen, Landstraßen und Innenstädte erobert. In der Käufergunst konkurrieren sie hier mit Limousinen, Kombis, Vans, Cityflitzern und sogar Sportwagen. Ein konstruktiver Nachteil jedoch bleibt: der hohe Schwerpunkt. Yokohama bringt deshalb 2021 mit dem BluEarth-XT AE61 einen Sommerreifen auf den Markt, der seine Stärken gerade in den „SUV-Problemzonen“ ausspielt. Die extrem steif ausgelegte Reifenschulter etwa sorgt bei hohen Fahrzeugen für mehr Fahrstabilität und Lenkpräzision. Gleichzeitig reduziert das spezielle Profildesign mit extrem steifen Längsrillen und optimierten Kontaktblöcken den klassentypisch oft ungleichmäßigen Verschleiß. Der Verkauf des BluEarth-XT AE61 startet auch in Österreich zunächst mit 20 Dimensionen. Das Breitenspektrum reicht dabei von 205/60 R16 bis hin zu 235/50 R18. Für größere SUVs relevant: Der Loadindex erreicht einen Wert von bis zu 108, was satten 1.000 kg pro Reifen entspricht. Alle Dimensionen mit einem Querschnitt kleiner als 60 besitzen einen Felgenschutz. Besonders für stärker motorisierte Fahrzeuge wichtig: Die Geschwindigkeitsfreigaben reichen von H (210 km/h) über V (240 km/h) bis hin zu W (270 km/h). Selbst bei hohem Tempo sorgen drei besonders steife Rippen für einen überlegenen Geradeauslauf.

Asymmetrische Auslegung ermöglicht unterschiedliche Funktionsbereiche für Innen- und Außenseite Über das präzise Handlinggefühl des BluEarth-XT AE61 dürften sich jedoch alle Fahrer freuen. Hierzu trägt auch die asymmetrische Auslegung des Reifens bei, die unterschiedliche Funktionsbereiche für Innen- und Außenseite ermöglicht. Auf feuchtem Untergrund wirkt sich neben den optimierten Drainagerillen das innovative Mischverfahren A.R.T., Advanced Reaction Technology, positiv aus. Die Technologie sorgt für eine deutlich feingliedrigere Molekularstruktur zwischen Silica und den verwendeten Polymeren. Das Ergebnis sind Vorteile beim Nassgrip und Rollwiderstand. Schließlich ist der neue SUV-Reifen ein Mitglied der umweltfreundlichen BluEarth-Serie von Yokohama. Vom besonderen Geräuschkomfort des AE61 profitieren Passagiere und Umgebung gleichermaßen. Realisiert wurde er mit modernster Simulationstechnik. So verhindern fünf alternierende Profilmuster, dass sich bestimmte Frequenzen hochschaukeln.

Yokohama nun auch mit Transporter-Ganzjahresreifen Yokohama bietet nun mit seinem ersten Transporter- Ganzjahresreifen BluEarth-Van All Season RY6 einen für jede Wetterlage geeigneten Pneu, der durch hohe Laufleistung und gute Haltbarkeit überzeugt. Zudem zeichnet ihn eine verlässliche Performance bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen aus, besonders auch auf nassem und schneebedecktem Asphalt – er trägt deshalb das Schneeflockensymbol (3PMSF). Erreicht werden diese Eigenschaften des Ganzjahresreifens durch das durchdachte Profilmuster: Breite Quer- sowie gerade Längsrillen, ergänzt durch eine zentrale Zickzackrille, sorgen in Verbindung mit den äußeren Lamellen für den notwendigen Grip unter allen Bedingungen. Als Mitglied der BluEarth-Familie von Yokohama wurde der Pneu auf Langlebigkeit hin entworfen. So verbessern große Mittelblöcke den Kontakt zum Asphalt. Die quadratischen Schulterblöcke ermöglichen einen breiten Kontaktbereich bei Kurvenfahrten. Beide Designelemente reduzieren unregelmäßigen Verschleiß. Die Reifenmischung aus Silica und Dreifach-Polymeren sorgt für einen geringeren Rollwiderstand sowie eine hohe Haltbarkeit. Eine deutlich verstärkte Seitenwand- Konstruktion beugt außerdem Beschädigungen durch Anfahren von Randsteinen vor. Der neue Transporter-Ganzjahresreifen BluEarth-Van All Season RY61 des japanischen Herstellers ist ab sofort in insgesamt 23 Dimensionen verfügbar. Das Spektrum reicht dabei von 185/75 R16C bis 235/65 R16C 121/119R.