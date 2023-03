Innovationen : ZKW auf Platz vier bei europäischen Patentanmeldungen

Der niederösterreichische Lichtsysteme-Spezialist ZKW aus Wieselburg hat 2020 in Summe 57 Innovationen zum internationalen Patent angemeldet, 50 davon in Europa und sieben in China. Damit nimmt man europaweit Rang vier unter allen österreichischen Unternehmen ein, die ihre Erfindungen zum Patent eingereicht haben.