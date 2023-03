Cupra startet die Serienfertigung seines ersten vollelektrischen Modells im Werk in Zwickau/Sachsen. Auf der Fachmesse IAA Mobility wurde das E-Modell erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Schritt für Schritt elektrifiziert Cupra das Antriebsportfolio, um 2030 komplett auf Stromer umgestellt zu haben. Die Seat Performance-Marke erwartet sich durch die Fertigung in Europas größter E-Fahrzeugfabrik wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

2025 will der Autobauer Elektrofahrzeuge in Martorell/Spanien bauen werden. „Unser Ziel ist es dann, in Spanien mehr als 500.000 urbane Elektrofahrzeuge pro Jahr für verschiedene Konzernmarken zu produzieren“, sagt Wayne Griffiths. Mit dem CUPRA Born will das Unternehmen den Anteil der Marke am Gesamtabsatz auf 20 Prozent erhöhen. Die Markteinführung des CUPRA Born in Österreich ist Mitte November geplant.