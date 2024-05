In einer sich ständig entwickelnden Welt, in der Technologie zunehmend unser tägliches Leben prägt, ist das Verständnis und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) entscheidend für den Erfolg in nahezu allen Branchen. Um allen Interessierten Einblicke in die neuesten Entwicklungen und zukünftigen Trends der KI zu bieten, präsentiert der renommierte Experte Sanjay Sauldie exklusive Online-Seminare.

Das Online-Seminar bietet eine einzigartige Gelegenheit, direkt von einem der führenden Köpfe der KI-Branche zu lernen. Sanjay Sauldie, der als Experte auf dem Gebiet der KI international anerkannt ist, wird in dem Seminar seine umfangreiche Expertise und Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz teilen.



"Die Künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur eine Technologie der Zukunft, sondern bereits ein integraler Bestandteil unseres gegenwärtigen Lebens", sagt Sanjay Sauldie. "In meinem Online-Seminar werde ich die aktuellen Entwicklungen in der KI beleuchten und darauf eingehen, wie Unternehmen und Individuen diese Technologie nutzen können, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen und die Zukunft zu gestalten."



Im Online-Seminar zum Preis von nur EURO 99,- (zzgl. MwSt.) eröffnet der Entwickler der KIROI-Strategie, Sanjay Sauldie, die faszinierende Welt der Künstlichen Intelligenz.



Die nächsten Termine:

19.06.24: 14 Uhr - 17 Uhr

08.07.24: 9 Uhr - 12 Uhr

24.07.24: 13 Uhr - 16 Uhr



Weitere Informationen und Anmeldung: www.erisare.at