An der einstündigen Online-Schulung, die gemäß IDD Richtlinie als Weiterbildung anrechenbar war, nahmen über 300 Personen teil. „Die zahlreichen Schulungsteilnehmer und die Interaktion während der Veranstaltung zeigten, dass wir mit der Themenauswahl richtig gelegen sind“, freut sich der Leiter der Garanta Akademie, Christian Winkler, der auch die Rahmenmoderation übernahm. Inhaltlich wurde die Schulung gestaltet von DI (FH) Andrea Sonnleitner. Die Expertin in den Bereichen erneuerbare Energien, Bioenergie und Biotreibstoffe ging dabei auf die Fragen ein, warum Biotreibstoffe in Zukunft immer wichtiger werden und welche fortschrittlichen Technologien derzeit verfügbar sind. Sonnleitner in ihrem Resümee: „Klimaneutrale Mobilität bis 2050 ist mithilfe von erneuerbarem Strom, flüssigen Biotreibstoffen, Wasserstoff und e-Fuels möglich. Dazu ist eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Rohstoffe erforderlich. Die Herausforderungen und Barrieren sind dabei nicht technologischer Natur, es geht vielmehr darum, die entsprechenden rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.“