Der Markt der Wohnmobile boomt. So gab es 2021 laut Caravaning Industrie Verband (CIVD) 81.420 Wohnmobil- Neuzulassungen. Das birgt großes Potenzial. Wer sich bereits mit Transportern auskennt und die nötige Ausrüstung besitzt, kann „unspezifische“ Arbeiten in der Regel problemlos ausführen. „Das gilt auch für das Fahrwerk, wobei hier viel verborgenes Potenzial schlummert. Stichwort Upgrade. Die Bilstein Academy hat sich deshalb entschlossen, im Sommer 2022 erstmals eine kostenlose Schulung rund um Camper-Fahrwerke anzubieten“, so Rainer Popiol, Leiter der Schulungsorganisation.



Der von einem Trainer online live durchgeführte Kurs wird zunächst an zwei Terminen angeboten, die mit wenigen Klicks buchbar sind: 21. Juni 2022, 13 Uhr, und 6. Juli 2022, 15 Uhr. Themen dieser virtuellne e-Trainings zu Camper- Stoßdämpfern sind: Einsatzbereiche, Kundenerwartungen, Produktprogramm, Aufbau und Funktion, Einbau. Für den 21. Juni gibts noch freie Plätze. Hier ist der Link zur Anmeldung.